ГК «Полипласт» презентовала производство эпоксидных смол

Холдинг презентовал инновационные разработки в области промышленной химии. Фото предоставлено ГК «Полипласт»

На выставке «ИННОПРОМ-2026», которая проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге,

группа компаний «Полипласт» представила первое в России производство эпоксидных смол. Посетители стенда компании познакомились с жидкими и твердыми эпоксидно-диановыми смолами, являющимися значимым сырьем в электротехнической отрасли, судо-, авиа- и машиностроении. Запуск производства планируется в этом году.

В экспозиции холдинга представлены также хромовые соединения от завода «Хромпик», востребованные в металлургии, машиностроении, кожевенной, авиационной и нефтегазовой промышленности, а также в производстве бытовой химии и стекла.

В экспозиции представили хромовые соединения от завода «Хромпик». Фото предоставлено ГК «Полипласт»

Холдинг не только презентует инновационные разработки в области промышленной химии, но и демонстрирует социальную ответственность. Так, «Полипласт» развивает проекты в сферах образования, здравоохранения, развития городской среды и спорта.

На встрече с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, где среди приглашенных был генеральный директор компании Александр Ковалев, обсудили перспективы развития российской промышленности в условиях санкционных ограничений.

На других сессиях в рамках деловой программы представители предприятия поделятся опытом модернизации производственного комплекса, а также расскажут об инвестициях в научно-исследовательскую деятельность компании.

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АО ХРОМПИК

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