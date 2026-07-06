23% работающих самарцев сталкиваются с конфликтами из-за графика отпусков

В молодых коллективах споров меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти четверть работающих самарцев сталкиваются с разногласиями при составлении графика отпусков. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

«Летом возникает 75% всех конфликтов. При этом мужчины вступают в ссоры чаще женщин – 25 % против 21 %», – рассказали аналитики.

Конфликтов из-за отпусков на работе не бывает у 66 % жителей Самары. В 20 % случаев сотрудники сами находят решение без участия руководства. Лишь в 3 % ситуаций требуется вмешательство начальства или кадровиков.

Исследование выявило закономерности в том, что в молодых коллективах споров меньше. О ссорах рассказали 19 % работников до 35 лет и 27 % более старших сотрудников. Реже сталкиваются с конфликтами и те, чья зарплата от 150 тысяч рублей в месяц.

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