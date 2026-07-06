В Самарской области построят три причала до 2030 года

Работу планируют вести совместно с муниципалитетами Фото: Светлана АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утвердили планы по развитию туристической причальной инфраструктуры. До 2030 года в регионе построят три новых причала, об этом на оперативном совещании в региональном правительстве, рассказала министр туризма Екатерина Матвеева.

«Определены три точки: это село Ширяево, Рождествено и Винновка», – сообщили на совещании.

В Жигулевске также построят частный причал. По ее словам, контрактация уже пройдена, работы планируют завершить до 2027 года. Работу планируют вести совместно с муниципалитетами.

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