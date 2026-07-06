В Самаре начали благоустраивать территорию у ДК «Искра»

На участке площадью 5840 кв. м идут подготовительные работы Фото: администрация Самары

В Самаре стартовал первый этап благоустройства общественной территории у ДК «Искра». Ход работ 4 июля проверил глава города вместе с депутатом городской думы, сообщает пресс-служба администрации Самары.

«На участке площадью 5840 кв. м идут подготовительные работы. Местность готовят под пешеходные дорожки и зоны отдыха. Проводят опиловку деревьев, санитарную и формовочную», – рассказали в мэрии.

ДК одно из трех общественных пространств, которые благоустраивают в этом году по программе нацпроекта. По поручению главы города также отремонтируют подходы к двум библиотекам, № 29 и детской № 17. Они расположены в соседнем доме и выходят на будущий сквер.

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