В Самарской области ребенок с паллиативным статусом получил медоборудование

Ребенку предоставили все положенные технические средства реабилитации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области прокуратура восстановила права ребенка-инвалида. Он не получал необходимые технические средства реабилитации, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

«Ребенку с паллиативным статусом не выдали в льготном порядке необходимую медтехнику. Ему не предоставили адаптационную кровать с электроприводом, систему дренирования и противопролежневый наматрасник», – рассказали в надзорном ведомстве.

В Ставропольском районе прокуратура проверила, как соблюдают законодательство в сфере здравоохранения. Ребенку предоставили все положенные технические средства реабилитации.

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