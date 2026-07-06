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НовостиОбщество6 июля 2026 16:48

Губернатор Самарской области провел оперативное совещание в новом формате

Губернатор Самарской области дал поручения облправительству по развитию водохозяйственного комплекса региона
Лилия ФИНК
На совещании обсудили вопросы туризма, сельского хозяйства Фото: Иван Макеев

На совещании обсудили вопросы туризма, сельского хозяйства Фото: Иван Макеев

В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестку посвятили развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.

«Водохозяйственный комплекс – это важная часть туризма, национальное достояние. Самарская Лука, Жигулевские горы, русло Волги – уникальные места, которые нужно сохранять и развивать», – подчеркнул глава региона.

На совещании обсудили ситуацию в смежных отраслях, которые затрагивают водохозяйственный комплекс, вопросы туризма, сельского хозяйства, ЖКХ. Губернатор поручил до 1 сентября синхронизировать все госпрограммы с программой развития региона и документами правительства РФ. Полномочия ведомств должны быть уточнены до 1 ноября. Также до 1 сентября проведут комплексный мониторинг всех ГТС.

Вячеслав Федорищев потребовал от чиновников системного подхода: «360 градусов. Кадры, технологии, управляемость, территории». Он поручил наладить мониторинг качества воды и стоков, а также предложил провести координационное совещание с представителями прокуратуры.

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