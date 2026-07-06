В Самаре отменили карантин по бешенству в Красноглинском районе

Оба документа утратили силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре подписали указ об отмене карантина по бешенству животных на территории Красноглинского района. Документ опубликовали 6 июля 2026 года, об этом сообщается в указе губернатора Самарской области.

«Ограничительные мероприятия отменяются на основании представления руководителя комитета ветеринарии Самарской области от 30 июня 2026 года», – говорится в тексте указа.

Карантин вводили двумя указами: 19 января 2026 года на территории Красноглинского района, и 29 апреля 2026 года на территории ДНТ «Березовая Грива-1». Оба документа утратили силу. Контроль за выполнением указа возложили на комитет ветеринарии области.

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