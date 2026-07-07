В Самаре продают ТЦ на Московском шоссе за 165 миллионов рублей

Объект располагается в жилой многоэтажке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре выставили на продажу торговый центр «Треугольник», который располагается на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Объявление можно найти на одном из популярных сервисов. За коммерческую недвижимость собственник просит 165 миллионов рублей.

«Объект прeдcтaвляет coбой нeжилoe пoмeщeние, в котоpом рaзмещeны тoргoвыe, подсобные, служебные и технические площади», – говорится в объявлении.

Продавец пишет, что площадь объекта превышает 1500 квадратных метров. Он располагается в жилой многоэтажке. ТЦ состоит из двух этажей, каждый из них сдан в аренду и будет приносить стабильный доход, обещают потенциальным покупателям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал