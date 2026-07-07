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НовостиОбщество7 июля 2026 5:58

Вместо деревьев в Ленинском районе Самары уложили асфальт

Самарцы пожаловались на асфальт, который появился на участках вместо деревьев
Александра ТАЙБАТРОВА
По новым нормативам, деревья нужно высаживать не ближе двух метров от края дороги

По новым нормативам, деревья нужно высаживать не ближе двух метров от края дороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Самары уложили асфальт на участках, где раньше росли деревья. Жители пожаловались на это под одним из постов главы Самары Ивана Носкова в соцсетях. На обращение отреагировал департамент городского хозяйства и экологии мэрии.

Представители ведомства объяснили, что раньше деревья росли вплотную к проезжей части по улице Самарской, их корням не хватало кислорода, и они засыхали. По новым нормативам, деревья нужно высаживать не ближе двух метров от края дороги.

После вырубки деревьев на тротуаре оставались участки грунта, что мешало свободному движению пешеходов. Поэтому участки и заасфальтировали, объяснили в департаменте городского хозяйства и экологии.

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