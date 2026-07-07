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НовостиПроисшествия7 июля 2026 6:14

В Самаре 16-летний парень на питбайке сбил 14-летнюю девочку на парковке

Подросток без прав устроил ДТП в Самаре
Александра ТАЙБАТРОВА
Девочка-подросток получила травмы и попала в больницу

Девочка-подросток получила травмы и попала в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре 6 июля произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. Около 19.55 16-летний подросток на питбайке ехал по парковке на улице Полевой, 15. Прав у юного водителя не было.

«В нарушение требований ПДД РФ он допустил наезд на 14-летнюю девочку-подростка», – говорится в свожке регионального МВД.

Девочка в этот момент переходила парковку по ходу движения транспорта. Она получила травмы и попала в больницу.

Всего 6 июля в Самарской области произошло шесть ДТП, в которых пострадали 10 человек.

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