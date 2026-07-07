Самарские приставы оштрафовали коллекторов на 1,2 миллионов рублей

Коллекторов-нарушителей оштрафовали на 1,2 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

С начала 2026 года приставы в Самарской области получили 615 жалоб на действия коллекторов, которые взыскивают просроченные долги по кредитам в банках и микрофинансовых организациях. Чаще всего коллекторы слишком часто звонили и писали должникам, оказывали на них психологическое давление, пытались воздействовать через родных и знакомых.

«Всего с начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской составлен 31 административный протокол», – сообщила пресс-служба ведомства.

Коллекторов-нарушителей оштрафовали на 1,2 миллионов рублей.

Самарцам напоминают, что пожаловаться на недобросовестных коллекторов можно на сайте регионального ФССП или письмом на адрес: Самара, улица Уроцкого, 17. К обращению нужно приложить информацию, которая подтвердит нарушение, например, детализацию звонков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал