Иван Носков: «Более 100 детей из Самары отдохнули на Черноморском побережье»

Самарцы посещали достопримечательности и выступали на разных площадках. Фото: администрация Самары.

Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия проходили Дни Самары в продолжение договоренностей о сотрудничестве с Гудаутой и Сухумом. Предприниматели смогли представить свою сувенирную продукцию и народные промыслы. Стенд «Открой свою Самару» работал на набережной Диоскуров, его посетили более 4 тысяч человек. Было решено продлить его работу на весь туристический сезон.

«Не только экономикой и бизнесом укрепляем отношения между странами и народами. Дружба должна начинаться с детей и молодежи, поэтому в состав нашей делегации вошло около 100 самарцев в возрасте от 11 до 23 лет. Для меня важно, что дети получили возможность несколько дней отдохнуть на Черноморском побережье, завести новых друзей и узнать больше о мире во всем его многообразии», – рассказал глава Самары Иван Носков в своем канале МАХ.

Ребята участвовали в соревнованиях, посещали достопримечательности, выступали на разных площадках в День города Сухума. Творческие коллективы Самары тоже познакомились с культурой Абхазии. Они поучаствовали в праздничных мероприятиях в честь 2510-летия Сухума. К выступлениям присоединились Самарский концертный духовой оркестр, детский музыкальный театр «Задумка», молодежный хор «Самара», театр «Пластилиновый дождь» и танцевальный коллектив «Talento».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал