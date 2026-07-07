Сотрудники УФСИН Самарской области помогли застрявшей на трассе М-5 семье

Сотрудники в этот момент ехали на служебном автомобиле из Сызрани в Самару. Фото: УФСИН Самарской области

В Самарской области сотрудники УФСИН пришли на помощь семье, которая застряла рядом с трассой М-5. Инцидент произошел в районе села Валы. Женщина вечером ехала от Сызрани в сторону Самары, решила объехать пробу и застряла в грязи. Вместе с ней в машине находилась дочь.

«На помощь пришли сотрудники УФСИН России по Самарской области, которые в этот момент следовали на служебном автомобиле из Сызрани в Самару», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Сотрудники УФСИН помогли вытолкать автомобиль из грязи. Женщина, которой они помогли, позже выразила им признательность через сообщество ведомства ВКонтакте, поблагодарила за отзывчивость и неравнодушие.

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