Опасные бактерии и запрещенные добавки нашли в молочной продукции в Самаре

Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП
За шесть месяцев 2026 года Роспотребнадзор Самарской области проверил более 1600 проб молочной продукции. 71 из них оказалась опасной. 36 проб не соответствовали нормам по физико-химическим показателям, в том числе 14 имели признаки фальсификации.
«35 проб оказались опасными по микробиологическим показателям», – следует из сообщения регионального Роспотребнадзора.
За эти нарушения составили 10 протоколов, наложены штрафы на 152 тысячи рублей. 32 партии некачественной молочной продукции общей массой более 336 килограммов забраковали.
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