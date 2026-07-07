Суд обязал привести дорогу в Кинеле в безопасное состояние

На дороге обнаружили колейность и выбоины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кинеле прокурор обратился в суд с иском о приведении автомобильной дороги, разделяющей город на северную и южную части, в соответствие с нормами безопасности. Суд удовлетворил требования полностью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Содержание дорожного полотна не соответствует нормативным требованиям: на нем присутствуют колейность и выбоины», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка была организована по результатам мониторинга СМИ. Прокурор принял комплекс мер реагирования, включая судебный иск. Когда судебный акт вступил в законную силу, дорогу должны будут привести в порядок. Надзорный орган проконтролирует это.

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