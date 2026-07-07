Оператор связи запустил платформу, которая объединяет роботов-помощников

В планах разработчиков - объединить роботов с ИИ-агентами Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

В России появилась платформа, которая возьмет на себя управление группами программных роботов. Оператор связи "МегаФон" разработал собственное решение ZEPHYR, позволяющее централизованно управлять виртуальными помощниками, которые ежедневно выполняют тысячи рутинных операций вместо людей.

Роботы собирают данные для отчетов, переносят информацию между корпоративными системами, формируют документы и даже мониторят рынок недвижимости. Один из самых востребованных - виртуальный помощник контакт-центра. Им одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он обрабатывает порядка семи тысяч запросов абонентов в день, экономя около 3,5 тысячи рабочих часов в месяц.

Когда число таких роботов растет, управлять ими по отдельности становится сложно. ZEPHYR объединяет все процессы в едином окне. Сотруднику достаточно открыть приложение и запустить нужного робота - система сама определит, какие программы доступны, и предоставит актуальные версии. Раньше обновление требовало ручной работы разработчиков.

Платформа также автоматически сообщает о технических сбоях и передает специалистам данные для поиска причины. Таким образом, команда может заметить проблему еще до обращения пользователей и оперативно её устранить. Собственное решение позволило отказаться от дорогих внешних лицензий и сэкономить десятки миллионов рублей в год.

В планах разработчиков - объединить роботов с ИИ-агентами. Искусственный интеллект будет анализировать задачу и предлагать решение, а робот - выполнять необходимые действия в корпоративных системах.