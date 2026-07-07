Дни Самары проходили в Абхазии со 2 по 6 июля

Стенд «Открой свою Самару» экспонировался на набережной Диоскуров. Фото: канал Ивана Носкова в МАКС

В Абхазии со 2 по 5 июля проходили дни Самары. Это стало возможным благодаря заключению соглашения о сотрудничестве в прошлом году. В рамках дней Самары наши предприниматели смогли презентовать свои сувениры и другую продукцию.

«Стенд «Открой свою Самару» экспонировался на набережной Диоскуров в День города Сухума», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Стенд будет работать в Абхазии весь туристический сезон.

Помимо представителей бизнеса, в состав делегации Самары вошли около 100 ребят от 11 до 23 лет. Они участвовали в соревнованиях, показывали свое творчество.

А в июле из Самары в Сухум начнут летать прямые рейсы.

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