В Самаре отметят День семьи, любви и верности 8 июля

Свои программы подготовили и учреждения культуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 8 июля пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Основными площадками станут Софийская набережная и площадь Славы, сообщает администрация города.

«На Софийской набережной жителей и гостей города приглашают на программу «Русская культура о семейных ценностях», которая пройдет с 17:00 до 19:00. В 20:00 театр для детей и молодежи покажет музыкальный спектакль по сказке «Аленький цветочек»», – рассказали в мэрии.

На площади Славы развернется праздничная площадка «Повесть о Петре и Февронии Муромских», которая будет открыта с 11:00 до 20:00. Музей «Самара Космическая» приглашает многодетные семьи на бесплатную экскурсию. В музее Эльдара Рязанова пройдут мастер-класс «Ромашка для тебя» и интерактивное путешествие. «Горький центр» устроит мастер класс «Родные места», где участники научатся украшать наличники. Самарская публичная библиотека ждет гостей на семейной экскурсии «Сладкое детство» и квесте «Счастье быть вместе». Для участия в мероприятиях нужна предварительная запись.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал