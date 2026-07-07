В Самаре пройдет День семьи: мастер-классы, конкурсы и дегустация

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
8 июля в Самаре развернется масштабное торжество - День семьи, любви и верности. Медиагруппа «Комсомольская правда» подготовила для горожан праздник в парке имени Ю.А. Гагарина. Начало в 17.00. Вход свободный.
Гостей ждут музыкальные номера, выступление танцевальных коллективов, интерактивные конкурсы и дегустации от партнеров. Особенный момент программы - чествование пар, проживших в браке полвека и более. Это живой пример того, что настоящая любовь не боится времени.
Партнер мероприятия торговая марка «Пестравка» поздравляет с Днём Семьи Любви и Верности!
И приглашает на дегустацию натуральных молочных продуктов – освежающих фрешмиксов и йогуртов.
«Пестравка» делает наше лето полезнее и вкуснее!
Проведите этот летний день с семьей. Приходите – будет весело и интересно.
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ООО Торговый Дом "ДАМОЛ"
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