Российский банк увеличил поддержку отрасли АПК в Самарской области

В 2026 году регион получил 6,4 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года Сбер в Поволжье увеличил поддержку отрасли АПК во время сезонных полевых работ. Аграрии семи регионов, в числе которых и Самарская область, получили 20,4 миллиарда рублей на посевную. При этом темп прироста составил 46%.

«Поддержка агропромышленного комплекса – один из наших приоритетов. Мы видим, как растут потребности аграриев в финансировании, и оперативно наращиваем объемы поддержки. Мы стремимся, чтобы каждый сельхозпроизводитель получил доступные ресурсы для проведения посевной», – рассказала заместитель председателя Поволжского банка Наталья Михайлова.

Больше всего рост финансовой поддержки наблюдается в Самарской области. Если в 2025 году регион получил 2,6 млрд рублей, то в 2026-м это значение увеличилось до 6,4 млрд рублей. Кредиты выдаются не только на посевную, но и на закупку техники, обновление мощностей и другие цели.

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