В Самаре предоставили жилье студентке, оставшейся без попечения родителей

Выявили нарушение прав местной жительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Куйбышевская транспортная прокуратура через суд добилась предоставления жилья самарской студентке государственного университета, которая осталась без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

«Проверка выявила нарушение прав местной жительницы, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей и была включена в список на получение бесплатного жилья, но после достижения 18 лет жилье ей так и не предоставили», – рассказали в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокурора, департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары должен предоставить девушке благоустроенное жилье. Транспортная прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

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