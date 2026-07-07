Самарская компания станет площадкой для практики студентов по развитию цифровых технологий

На выставке Игорь Петров и Валентина Овчинникова подписали соглашение о сотрудничестве между торгово-производственной компанией и Уральской передовой инженерной школой. Фото предоставлено ООО «ТПК Брик»

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» на стенде Правительства Самарской области ООО «ТПК Брик» и Институт «Уральская передовая инженерная школа «Цифровое производство» Уральского федерального университета подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, планируется развитие совместных проектов, обмен инженерными компетенциями, взаимодействие в подготовке кадров, а также внедрение современных технологий в российское машиностроение.

Особое внимание стороны намерены уделить практико-ориентированному обучению, проектной деятельности студентов и развитию научно-технического сотрудничества.

ООО «ТПК Брик» является участником Кластера высокоточной приводной техники, созданного при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области. В структуре кластера Уральская передовая инженерная школа (УПИШ) выступает образовательным и научным партнером.

Одним из направлений сотрудничества станет работа студентов и преподавателей УПИШ над реальными производственными задачами компании. Фото предоставлено ООО «ТПК Брик»

«Сегодня промышленности необходимы не только современные технологии, но и специалисты, которые умеют применять их на практике. Чем раньше будущие инженеры начинают работать с реальными производственными задачами, тем быстрее появляются решения, востребованные предприятиями», – отметил директор ООО «ТПК Брик» Игорь Петров.

Одним из практических направлений сотрудничества станет работа студентов и преподавателей УПИШ над реальными производственными задачами компании, включая развитие цифровой платформы. Команды смогут участвовать в поиске новых решений в области цифровизации производства, анализа инженерных данных, автоматизации процессов и применения технологий искусственного интеллекта в промышленности.

«За этим документом стоит очень практичная идея: соединить живое производство и сильную инженерную школу, чтобы вместе выращивать новое поколение специалистов для машиностроения, металлообработки и автоматизированного управления системой технологического процесса», – добавила начальник УПИШ Валентина Овчинникова.