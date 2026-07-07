В Сызрани оштрафовали приют для животных на 10 тысяч рублей

Приют начал оформлять документы на землю, чтобы продолжать работу в соответствии с законом Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани приют для животных работал без необходимых документов. Он располагается в нежилом здании, а вот земля под ним относится к промышленным объектам. Нарушение выявила прокуратура при проверке исполнения земельного законодательства.

«Собственник здания в нарушение требований закона не оформил правоустанавливающие документы на используемый земельный участок», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

На владельца недвижимости завели дело об административном правонарушении за использование земельного участка не по назначению. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

После этого приют начал оформлять документы на землю, чтобы продолжать работу в соответствии с законом.

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