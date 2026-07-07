Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 11:38

В Сызрани оштрафовали приют для животных на 10 тысяч рублей

Приют для животных в Сызрани работал без необходимых документов
Александра ТАЙБАТРОВА
Приют начал оформлять документы на землю, чтобы продолжать работу в соответствии с законом

Приют начал оформлять документы на землю, чтобы продолжать работу в соответствии с законом

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани приют для животных работал без необходимых документов. Он располагается в нежилом здании, а вот земля под ним относится к промышленным объектам. Нарушение выявила прокуратура при проверке исполнения земельного законодательства.

«Собственник здания в нарушение требований закона не оформил правоустанавливающие документы на используемый земельный участок», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

На владельца недвижимости завели дело об административном правонарушении за использование земельного участка не по назначению. Виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

После этого приют начал оформлять документы на землю, чтобы продолжать работу в соответствии с законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал