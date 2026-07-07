В Самарской области капремонт стационара больницы идет без остановки работы

Полностью переоборудуют лабораторию Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области начался капитальный ремонт стационара Большеглушицкой больницы. Работы ведут поэтапно, стационар продолжает принимать людей. Завершить ремонт планируют до конца ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В стационаре стремятся создать современные, комфортные условия для пациентов и персонала, соответствующие всем стандартам качества», - говорится в сообщении.

Ремонт включает наружные и внутренние работы: меняют окна, утепляют фасад, готовят к ремонту крышу и отмостку, обновляют штукатурку, полы, потолки, системы отопления и электрику. Полностью переоборудуют лабораторию, одновременно ремонтируют отделения. Также расширят приемное отделение, после демонтажа перегородок там появится противошоковая палата для тяжелых пациентов.

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