В Самарской области произошел сбой в медицинской информационной системе

Причина установлена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области произошел технический сбой в работе медицинской информационной системы. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Причина установлена, сотрудники министерства работают над ее устранением», – отметили в ведомстве.

При наличии вопросов по записи на прием жителям необходимо обращаться в регистратуру медучреждения. О сроках восстановления работы системы в министерстве пока не сообщили.

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