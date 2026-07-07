Российский холдинг расширил социально-экономическое сотрудничество на Урале

Соглашение подписали губернатор Свердловской области Денис Паслер и председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов. Фото предоставлено ГК «Полипласт»

На международной выставке «ИННОПРОМ – 2026» Группа компаний «Полипласт» заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2027 год с Правительством Свердловской области и Администрацией Первоуральска. В рамках документа, подписанного губернатором Свердловской области Денисом Паслером и председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым, планируется комплексное развитие социальной инфраструктуры и создание комфортной городской среды.

Особое внимание уделят улучшению качества жизни жителей микрорайона Хромпик Первоуральска. Например, отремонтируют здание больницы, обновят фасады домов, благоустроят дворы, пополнят материально-техническую базу Первоуральского политехникума и школы №12, а также проведут природоохранные работы по защите реки Чусовой.

В рамках сотрудничества планируется комплексное развитие социальной инфраструктуры и создание комфортной городской среды. Фото предоставлено ГК «Полипласт»

«Полипласт» тесно сотрудничает с Правительством Свердловской области. Одно из направлений совместной работы – поддержка хоккея с мячом. Академия «Уральский трубник» в минувшем сезоне подтвердила статус лучшей школы страны, и мы намерены укреплять эту базу. Продолжим работу и по развитию микрорайона Хромпик. Важно, чтобы дети учились в современной школе, жители получали качественную медицинскую помощь, а дворы становились комфортными. Вместе с губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером продолжим работу и приложим максимум усилий для реализации этих планов», – отметил Александр Шамсутдинов.

Денис Паслер подчеркнул, что АО «Хромпик» – одно из крупнейших региональных предприятий, которое участвует в развитии территории своего присутствия и реализует социально-значимые проекты. По его словам, новое соглашение станет продолжением совместной работы по развитию региона.

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АО «ХРОМПИК»

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