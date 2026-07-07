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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:19

Двое рабочих погибли на предприятии Самарской области 7 июля

СК проводит проверку по факту гибели людей в Самарской области
Елизавета ЖИРНОВА
По результатам проверки примут процессуальное решение

По результатам проверки примут процессуальное решение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на территории одного из предприятий при ремонте трубопровода погибли двое рабочих. Еще один мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Следственные органы проводят проверку по факту случившегося в Кинельском районе. На месте происшествия идет осмотр, сотрудники служб выполняют необходимые следственные действия», – сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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