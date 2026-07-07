В Самарской области выросли выдачи семейной ипотеки в июне

В целом по стране клиенты банка заключили около 2,8 тысяч договоров по госпрограмме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года в Самарской области выдачи семейной ипотеки выросли более чем на треть. Так, число сделок в ВТБ увеличилось на 35%, по сравнению с маем. А их объем стал больше на 31%.

«Стараясь успеть на текущие условия программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило «две семейные ипотеки на семью». Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году», – сказал старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

В целом по стране клиенты банка заключили около 2,8 тысяч договоров по госпрограмме почти на 20 млрд рублей. По словам Охорзина, параллельно с семейной ипотекой продолжает расти интерес россиян к рыночным программам. В июне число сделок по ним в Самарской области увеличилось на 12%.

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