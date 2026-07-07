Самарцам рассказали об отмене домашних заданий для первоклассников

Для первоклассников не предусмотрены домашние задания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве просвещения России подтвердили, что для учеников первых классов не предусмотрены домашние задания. Это правило действует по всей стране, в том числе в Самарской области. Об этом сообщили в «BFM Кубань».

«Обучение без домашних заданий в первом классе закреплено пунктом 24 Порядка организации образовательной деятельности и утверждена приказом от 22 марта 2021 года № 115», – отметили в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения об отмене домашних работ для первоклассников, в министерстве дали разъяснения по этому поводу. Также в систему вносят технические правки, приказ от 8 октября 2025 года № 729 приводит федеральную образовательную программу начального образования в соответствие с действующими требованиями.

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