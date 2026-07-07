Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 13:23

Самарцам рассказали об отмене домашних заданий для первоклассников

Самарцам ведомство дало разъяснения после появления новостей об отмене домашних работ
Елизавета ЖИРНОВА
Для первоклассников не предусмотрены домашние задания

Для первоклассников не предусмотрены домашние задания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве просвещения России подтвердили, что для учеников первых классов не предусмотрены домашние задания. Это правило действует по всей стране, в том числе в Самарской области. Об этом сообщили в «BFM Кубань».

«Обучение без домашних заданий в первом классе закреплено пунктом 24 Порядка организации образовательной деятельности и утверждена приказом от 22 марта 2021 года № 115», – отметили в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения об отмене домашних работ для первоклассников, в министерстве дали разъяснения по этому поводу. Также в систему вносят технические правки, приказ от 8 октября 2025 года № 729 приводит федеральную образовательную программу начального образования в соответствие с действующими требованиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал