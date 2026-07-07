Замглавы Самары Владимирский: «У нас в городе нет платных пляжей»

Открылось несколько комфортабельных пляжей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре все пляжи остаются бесплатными для отдыхающих. Об этом заявил заместитель главы города, руководитель департамента горхозяйства и экологии Евгений Владимирский. Сообщает «Самара-ГИС».

«Отдыхающие могут бесплатно пользоваться зонами отдыха, на которых установлены навесы, зонты, настилы, есть туалеты и душ», – говорится в сообщении.

За лето в городе планируют установить еще два укрытия от солнца, всего их будет пять. Под каждым навесом смогут разместиться до 30 человек.

При этом в 2026-м на набережной открылось несколько комфортабельных пляжей со всеми удобствами для жителей города. Лежаки и прочие нужные для отдыха вещи можно взять напрокат у предпринимателей. За это придется заплатить. А вот проход на пляж, доступ к душевым и туалетам остаются бесплатными для всех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал