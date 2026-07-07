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НовостиПроисшествия7 июля 2026 14:14

Отравились смесью газов: один рабочий погиб, а второй пострадал при падении в колодец в Самарской области

Рабочий упал в канализационный колодец и погиб в Самарской области 7 июля
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчины отравились смесью газов

Мужчины отравились смесью газов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Самарской области при очистке канализационного колодца погиб рабочий. Еще один мужчина доставлен в больницу, сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Двое рабочих упали в канализационный колодец во время очистки канализации на участке частного дома. По предварительной информации, мужчины отравились смесью газов», – рассказали в ведомстве.

Проводится осмотр места происшествия в селе Подстепки, а также комплекс следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося в Ставропольском районе.

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