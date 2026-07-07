В Самаре Общественная палата и НКО подписали соглашение о наблюдении за выборами

Стать общественным наблюдателем могут жители старше 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре Общественная палата, общественные объединения и НКО заключили соглашение о наблюдении за выборами в 2026 году. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, сообщает «Самара-ГИС».

«Мы не лоббируем ни одного из кандидатов или партий. Наша задача – следить, чтобы выборы прошли прозрачно, законно и легитимно», – сказал председатель региональной Общественной палаты, академик РАН Виктор Сойфер.

В Единый день голосования в регионе выберут депутатов Госдумы РФ IX созыва и Самарской губернской думы VIII созыва, а также проведут дополнительные выборы в ряде муниципалитетов. Стать общественным наблюдателем смогут жители Самарской области старше 18 лет. Подробности по телефону 8 (846) 337-49-27.

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