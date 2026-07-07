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НовостиОбщество7 июля 2026 15:34

В Самаре ожидается четвертый класс пожарной опасности лесов с 8 по 10 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за пожаров
Елизавета ЖИРНОВА
При ЧС звоните по единому телефону «112»

При ЧС звоните по единому телефону «112»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области с 8 по 10 июля ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

«Необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костер на территориях, граничащих с лесными участками, и не поджигать сухую траву», – сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Нельзя бросать непотушенные спички и сигареты, пользоваться пиротехникой в лесу. Водителям стоит быть внимательными, окурок из окна машины может привести к серьезному пожару. Также не рекомендуется заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому телефону «112».

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