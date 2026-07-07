Экстрасенс из Самары Олег Шепс женился на Полине Еременко

Экстрасенс долго избегал вопросов о личной жизни Фото: социальные сети Полины Еременко

Самарский экстрасенс Олег Шепс женился на Полине Еременко. Невеста опубликовала в своих соцсетях фото в платье с кольцом.

27 мая возлюбленная медиума опубликовала в соцсетях фотографии, на которых запечатлен момент предложения руки и сердца. При этом предполагается, что помолвка могла состояться еще раньше,но снимки опубликовали только тогда.

Напомним, что экстрасенс Олег долго избегал вопросов о личной жизни, но на одном из стримов прямо заявил, что находится в отношениях. После чего пара провела уикенд в городе на Волге, делясь атмосферными снимками и видео.

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