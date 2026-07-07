В Самаре открылся чемпионат по служебному автомногоборью

Судьи оценят не только скорость, но и точность Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата МВД России по служебному многоборью в дисциплине «служебное автомногоборье». За победу поборются 120 спортсменов из 60 регионов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Полицейские в течение трех дней будут демонстрировать рабочие навыки. Участникам предстоит сдать ПДД, пробежать дистанцию со стрельбой и пройти испытания на служебных машинах», – отметили в ведомстве.

Сотрудникам службы предстоит преодолеть полосу из восьми разнотипных препятствий и показать мастерство скоростного маневрирования. Судьи будут учитывать скорость, точность и безопасность действий участников.

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