Самарцам на раскачку перед работой в среднем нужно 14 минут

22 % респондентов тратят на подготовку до 30 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцам нужно в среднем 14 минут, чтобы приступить к рабочим обязанностям после прихода на место, об этом сообщает SuperJob по результатам опроса жителей города.

«37 % жителей города начинают работать через 5 –10 минут, еще 27 % – менее чем за 5 минут. Это практически мгновенное включение», – отметили аналитики сервиса.

22 % респондентов тратят на подготовку от 10 до 30 минут, 6 % от получаса до часа, 4 % признались, что до начала работы у них проходит больше часа. Люди старше 35 лет включаются в работу чуть быстрее молодежи: 13 против 15 минут.

Самые оперативные сотрудники с доходом от 150 тысяч рублей (в среднем 12 минут). Операторы кол-центров выходят на рабочий ритм за 9 минут, менеджеры по логистике и экономисты за 10, маркетологи и снабженцы за 11. Продавцы и учителя тратят 17 минут, медсестры 20, а дольше всех раскачиваются пиарщики, им в среднем нужно 22 минуты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал