В Самаре выставят патрули для охраны стройплощадки метро «Театральная»

В смену будут работать два охранника Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили закупку на охрану объектов в рамках строительства метрополитена. Начальная цена контракта 3 663 072 рубля, сообщается на сайте госзакупок.

«Услуги оказывают с момента подписания контракта до 31 декабря 2026 года. Объекты под охраной находятся на улицах Галактионовской, Рабочей, Ульяновской и Самарской», – указано в техническом задании.

В смену будут работать два охранника на двух подвижных постах. Патруль должен дежурить круглосуточно с 08:00 одних суток до 08:00 следующих. Услуги требуются для обслуживания многоквартирных домов и жилых помещений, которые учреждение получило в оперативное управление при строительстве метро.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал