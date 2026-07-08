В Самарской области закрыли воздушное пространство 8 июля

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«В аэропорту Курумоч введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Напомним, сегодня ночью в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Она действует с 03:00.

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