Самарские школьники приступили к обновлению школ в рамках проекта «ШАГИ»

Ребята готовят помещение к ремонту Фото: администрация Самары

В Самаре стартовала практическая реализация идей в рамках инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив». Девять команд, по одной в каждом районе, вместе с педагогами готовят школьные пространства к обновлению, сообщает администрация Самары.

«Проекты представят в сентябре накануне 440-летия Самары», – говорится в сообщении.

Ученики школы № 15 в Самарском районе уже приступили к созданию Открытого школьного музея. Ребята готовят помещение к ремонту, освобождают пространство, обсуждают цветовое решение и зонирование. В школе № 132 в Ленинском районе появится пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе.

В школе № 94 в Железнодорожном районе – «Точка притяжения» с творческими и спортивными активностями. Ученики школы № 32 в Кировском районе модернизируют стадион, в школе № 105 в Куйбышевском районе сделают воркаут-площадку. В Красноглинском районе на территории школы № 68 появится экопарк «Школьный сквер». В школе № 10 в Промышленном районе оборудуют площадку для управления БПЛА, в школе № 92 в Октябрьском районе – интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые». В лицее «Престиж» в Советском районе установят монумент «Мирный атом».

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