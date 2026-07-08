Поезд из Самары в Уфу отменят из-за ремонта путей 18 июля

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская пригородная пассажирская компания отменяет рейс из Самары в Уфу № 7006/7004/7002 18 июля 2026 года. На перегоне Абдулино — Талды Булак проведут ремонт путей Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

«Поезд отправлением из Самары в 17:30 следовал через Похвистнево (прибытие в 19:21) до Уфы (прибытие в 00:58). В связи с проведением ремонтных работ рейс полностью отменяется», – пояснили в компании.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. Подробности можно уточнить в кассах и на сайте перевозчика.

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