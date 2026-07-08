Иван Носков встретился с участниками Всероссийского слета кадетов в Самаре

Участники отрабатывают строевую и огневую подготовку Фото: администрация Самары

В Самаре на базе центра военно-патриотического воспитания «Авангард» стартовал Всероссийский слет кадетов «Стратегия мужества». В нем принимают участие 200 юношей и девушек из Курской и Нижегородской областей, Удмуртии, а также из Абхазии и самарских школ. С ребятами встретились глава города и ветеран СВО Александр Семенов.

«Юные патриоты на слете пройдут военно-спортивную подготовку под руководством опытных педагогов, узнают об истории Самары и обменяются опытом. Слет наверняка поможет завести новые знакомства и подружиться», – отметил глава города Иван Носков.

Участники в течение смены отрабатывают строевую и огневую подготовку, тактику, маскировку, проходят полосу препятствий, изучают тактическую медицину, топографию, основы радиационной и химической защиты, горноспасательное дело и пилотирование дронов.

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