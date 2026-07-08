В России рынок автокредитов вырос на 40% в первом полугодии

На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились. Фото: предоставлено ВТБ

По предварительным оценкам ВТБ, с января по июнь россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей. Это на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

«Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: новые машины более привлекательны за счет господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается все еще высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — еще один значимый драйвер», — рассказал старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1%, по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

Среди регионов лидерство традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край.

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