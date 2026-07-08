Иван Носков: «Делаем пляжи Самары еще более комфортными для отдыхающих»

Под теневыми зонами могут разместиться до 100 человек. Фото: администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков провел объезд городских пляжей и проверил их работу. В этом году количество оборудования для отдыха увеличено до 1413 единиц. Под I, II и IV очередями набережной работают специальные детские пляжи с пологим входом в воду и впервые с игровыми зонами.

«Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре. Мы сделали отдых у Волги еще более комфортным: добавили больше деревянных настилов, душевых и кабин для переодевания, установили дополнительные спуски, сделаем там специальные подъемники. Принципиально важно, что сами пляжи остаются свободными для всех желающих» – рассказал мэр.

На Первомайском спуске оборудовали доступный пляж, адаптированный для людей с ОВЗ. Отдельное внимание уделили обустройству теневых зон с перголами. На участке от ЦСК ВВС до Ладьи под ними может разместиться до 100 человек. В течение лета там появятся еще две перголы для 60 человек.

По вечерам на пляжах проходят бесплатные спортивные тренировки в рамках проекта «Самара в движении». Под Чкаловским и Маяковским спусками при поддержки предпринимателей оборудованы сервисные зоны с допуслугами, которые занимают не более трети от всей ширины пляжей.

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