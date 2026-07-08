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НовостиОбщество8 июля 2026 6:51

Иван Носков: «Делаем пляжи Самары еще более комфортными для отдыхающих»

Глава Самары Иван Носков проверил работу городских пляжей
Ирина МОРСКАЯ
Под теневыми зонами могут разместиться до 100 человек.

Под теневыми зонами могут разместиться до 100 человек.

Фото: администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков провел объезд городских пляжей и проверил их работу. В этом году количество оборудования для отдыха увеличено до 1413 единиц. Под I, II и IV очередями набережной работают специальные детские пляжи с пологим входом в воду и впервые с игровыми зонами.

«Пляжный сезон в Самаре в самом разгаре. Мы сделали отдых у Волги еще более комфортным: добавили больше деревянных настилов, душевых и кабин для переодевания, установили дополнительные спуски, сделаем там специальные подъемники. Принципиально важно, что сами пляжи остаются свободными для всех желающих» – рассказал мэр.

На Первомайском спуске оборудовали доступный пляж, адаптированный для людей с ОВЗ. Отдельное внимание уделили обустройству теневых зон с перголами. На участке от ЦСК ВВС до Ладьи под ними может разместиться до 100 человек. В течение лета там появятся еще две перголы для 60 человек.

По вечерам на пляжах проходят бесплатные спортивные тренировки в рамках проекта «Самара в движении». Под Чкаловским и Маяковским спусками при поддержки предпринимателей оборудованы сервисные зоны с допуслугами, которые занимают не более трети от всей ширины пляжей.

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