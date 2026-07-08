В самарском аэропорту задержали 13 рейсов из-за угрозы атаки беспилотников

Авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля из-за опасности атаки беспилотников в аэропорту Самарской области временно прекратили полеты. В результате 13 рейсов на вылет оказались задержаны. Об этом сообщили на онлайн-табло аэропорта Курумоч.

«Из-за ограничений не состоялись рейсы в Анталью (три рейса), Сабетту, Екатеринбург, Нижневартовск, Москву (два рейса), Сочи (два рейса), Минеральные Воды и Худжанд. В настоящее время ограничения сняты, аэропорт работает в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному графику. Пассажирам советуют уточнять фактическое время вылета в авиакомпании. Актуальная информация размещена на онлайн-табло аэропорта.

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