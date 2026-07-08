В Самаре обновят более 1,3 км теплосети на улице Аэродромной

На все время работ горячее водоснабжение будет сохранено. Фото: «Т Плюс»

В Самаре заменят более 1,3 километра теплотрассы на участке улицы Аэродромной от Дзержинского до Волгина. Реконструкция повысит надежность теплоснабжения 91 жилого дома, 10 соцучреждений и 14 организаций. Об этом сообщает «Т Плюс».

«При замене теплотрассы мы используем качественные современные материалы, в том числе трубы с пенополиуритановой изоляцией. Она позволит максимально продлить срок службы тепломагистрали», — рассказал технический директор компании Александр Климашин.

Планируется заменить трубопроводы разного диаметра, обновить три тепловые камеры, построить заново две. Рабочие уже демонтировали около 100 метров теплотрассы. Сейчас канал готовят для укладки новой трубы.

На все время работ горячее водоснабжение будет сохранено благодаря смонтированным резервным линиям. Всего в ходе ремонтной кампании предстоит обновить теплотрассы на 11 участках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал