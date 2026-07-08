Губернатор Самарской области поздравил зенитчиков с профессиональным праздником

Эффективность техники обеспечивают подготовленные люди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 8 июля поздравил военнослужащих с Днем зенитных ракетных войск Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Особенно важна роль зенитно ракетных войск сегодня: они прикрывают стратегические объекты, важные предприятия, транспортную инфраструктуру, наши города и села. Благодарю вас за мужество, профессионализм и самоотверженность», – отметил губернатор.

Зенитные ракетные войска, созданные в 1960 году, входят в систему противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России. В работе используют комплексы С-300, С-400, «Панцирь», «Игла», «Тор». Эффективность техники обеспечивают подготовленные люди, именно они круглосуточно защищают небо и оберегают жителей региона.

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