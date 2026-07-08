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НовостиОбщество8 июля 2026 8:33

В Самаре объединят два детских сада на улице Волгина

В Самаре детский сад № 301 присоединят к № 6
Елизавета ЖИРНОВА
На реорганизацию выделят 3,2 тысячи рублей

На реорганизацию выделят 3,2 тысячи рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре реорганизуют два детских сада на улице Волгина. Детсад № 301 присоединят к детсаду № 6. Об этом сообщили в постановлении администрации города.

«Учреждения ведут схожую работу на одной территории, дублировать функции нецелесообразно. Реорганизация поможет выстроить более четкую структуру, сократить траты и рациональнее распорядиться ресурсами», – пояснили в документе.

Детсад № 301 находится на улице Волгина, 118, а детсад № 6 на улице Волгина, 112А. После присоединения образовательный процесс продолжат в прежнем режиме. На реорганизацию выделят 3,2 тысячи рублей.

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