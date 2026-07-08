В Самаре объединят два детских сада на улице Волгина

На реорганизацию выделят 3,2 тысячи рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре реорганизуют два детских сада на улице Волгина. Детсад № 301 присоединят к детсаду № 6. Об этом сообщили в постановлении администрации города.

«Учреждения ведут схожую работу на одной территории, дублировать функции нецелесообразно. Реорганизация поможет выстроить более четкую структуру, сократить траты и рациональнее распорядиться ресурсами», – пояснили в документе.

Детсад № 301 находится на улице Волгина, 118, а детсад № 6 на улице Волгина, 112А. После присоединения образовательный процесс продолжат в прежнем режиме. На реорганизацию выделят 3,2 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал