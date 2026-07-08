Самарский авиазавод отсудил право собственности на самолет Ту-154М

С 2017 года завод неоднократно пытался решить вопрос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск самарского авиационного завода о признании права собственности на воздушное судно Ту-154М (регистрационный знак RA-85708). Ответчиками по иску выступают территориальное управление Росимущества по Самарской области, минимущества региона, администрация Самары и департамент управления имуществом региона. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд установил, что завод владеет самолетом с 2009 года. Владение является добросовестным, притязаний со стороны третьих лиц нет. Правоустанавливающие документы на воздушное судно отсутствуют, имущественных требований никто не заявил», – отметили в суде.

Самолет Ту-154М прибыл на территорию завода в 2009 году для техобслуживания по договору с авиакомпанией. Тогда собственником была другая компания, но ее ликвидировали в 2011 году. Позже владельцем числилась организация, которая также прекратила работу. С 2017 года завод неоднократно пытался решить вопрос о судьбе воздушного судна.

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