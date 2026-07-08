Самарская телебашня засияет ромашками и поздравлениями 8 июля

Праздничная подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек. Фото: правительство Самарской области.

В среду, 8 июля, телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205.

Жители в режиме подсветки смогут увидеть логотип праздника, букеты ромашек, а также надписи «С Днем семьи, любви и верности» и «8 июля». Праздничная подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек и до 00:00.

Всего в акции с тематическими световыми шоу будут участвовать более 20 телебашен РТРС. Они меняют свои подсветки в каждый важный праздник. На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться тематический видеоролик о счастливой семье.

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