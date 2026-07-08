Самарец Олег Дашков выиграл в 80 одновременных партиях в шашки в Абхазии

Мастер преподает в самарской спортшколе Фото: канал МАХ Ивана Носкова

Со 2 по 6 июля в Республике Абхазия проходили Дни Самары. В рамках мероприятия чемпион мира по шашкам из Самары Олег Дашков провел сеанс одновременной игры на 80 досках и выиграл все партии. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Чемпион мира, международный гроссмейстер Олег Дашков провел сеанс одновременной игры на 80 досках, и одержал победу во всех партиях. Мастер преподает в спортшколе «Ладья» и помогает юным самарцам освоить шахматы», – сообщил глава города.

Дни Самары в Абхазии стали продолжением договоренностей о сотрудничестве, заключенных в 2025 году с Гудаутой и Сухумом. Президент России поставил задачу развивать экономические отношения с республикой. Делегация из областного центра обсуждала культурные и деловые связи.

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